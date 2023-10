Reazione a Catena, le campionesse vincono ancora ma gli spettatori insorgono: «Parole troppo facili, così è una farsa»

Reazione a Catena continua a ottenere numeri altissimi, confermandosi il quiz preferito dagli italiani nella fascia che anticipa i telegiornali. Lo spettacolo di Rai1, condotto da Marco Liorni, si attesta quasi sempre sopra al 20% di share. Ma se è vero che «da grandi poteri derivano grandi responsabilità», allora non sono una sorpresa le critiche che, come per ogni format di successo, arrivano anche al programma a premi.

A indispettire i telespettatori è il modo in cui le campionesse, la squadra de Le amiche in onda, formata da Mariluna Deleonardis, Donatella Farina e Valeria Rizzo, riesce a superare l'ultimo quiz, la catena vincente.

Le tre pugliesi anche martedì sera sono riuscite a portare a casa il montepremi di oltre 16mila euro. Ma ciò che non piace ai critici, sono i quiz finali ritenuti «troppo facili».

Polemiche social sulle campionesse di Reazione a Catena

Se inizialmente Reazione a catena era accusato di presentare quiz troppo complicati, adesso la situazione si è ribaltata. Le tre giovani sono ovviamente incolpevoli ma, secondo molti telespettatori che si sono lamentati sui social, gioverebbero di quiz «scontati e troppo facili». «Adesso sta diventando una farsa, anche stasera catena finale a livello di scuola dell'infanzia», si legge. Qualcun altro gli dà delle «raccomandate». E ancora: «Ed anche stasera un bel regalino! 20 parole facilissime… catena indovinata senza nemmeno le iniziali… peró non dobbiamo pensare male», dice un altro.

Il pensiero di molti telespettatori va ai Dai e Dai, trio di campioni rimasti in gara per diverse puntate, ma non in grado di riuscire a ottenere lo stesso risultato delle amiche in onda. «I dai e dai queste catene se le sognavano anche con un montepremi che era la metà», scrive un utente su X.

«Il braccino corto ce l’avevano solo coi Dai e dai, tra l’altro è stata l’unica squadra di quest’anno che davvero meritava di vincere», dice un altro.