Mara Venier e la foto del marito su una sedie a rotelle (in ospedale), fan preoccupati: «Cosa è successo a Nicola?»

Preoccupazione per il marito di Mara Venier. Nelle ultime ore i fan della conduttrice di Domenica In si sono allarmati per le condizioni di salute di Nicola Carraro a causa di una foto messa, poi tolta e poi rimessa, dalla Venier stessa. La Regina della domenica ha postato su Instagram qualche ora fa infatti un'immagine del marito in un ospedale seduto su una sedia a rotelle. Tutto però è stato risolto e svelato nel giro di qualche ora.

Che Tempo Che Fa debutta su Nove, la frecciata della Littizzetto alla Rai: «Avevo un camerino da “figlia della serva”». Anticipazioni della prima puntata

Mara Venier, la foto del marito in ospedale allarma i fan

«Tutto bene …ma questa foto di stamattina rappresenta l’amore assoluto…e l’amore porta bene sempre…..» così sono stati in molti a chiedere a zia Mara cosa fosse accaduto al marito, ed è stato lui stesso a spiegarlo: «Una broncoscopia andata bene». Quindi un controllo di routine.

Tanti commenti sotto il post della Venier: i fan e gli amici tirano un sospiro di sollievo.