Sylvie Vartan si ritira, l'addio oggi a Domenica In: chi è la Regina dello yéyé? Origini, età, il grave incidente, altezza, la vita privata e la carriera

Grande attesa per il ritorno in Italia della cantante Sylvie Vartan, che si racconterà in un’ampia intervista tra carriera e vita privata da Mara Venier. L'appuntamento con Domenica In è oggi, 25 febbraio dalle 14.10 su Rai 1.

L'attrice e cantante ha deciso di ritirarsi dalle scene e ha scelto di salutare il pubblico italiano per l'ultima volta dal salotto di Domenica In. In attesa della diretta scopriamo qualcosa in più su Sylvie Vartan.

Sylvie Vartan chi è

Sylvie Vartan, nome all'anagrafe Sylvie George Vartan, nasce a Iskrec (villaggio nel comune di Svoge, nella provincia di Sofia, nella Bulgaria occidentale) il 15 agosto 1944 (ha quasi 80 anni) da Georges Vartanian, bulgaro di origine armena, e da Ilona Mayer (1914-2007), figlia di Rudolf Mayer, un architetto ungherese. La cantante è alta 1 metro e 65 centimetri e pesa 56 kg.

Sylvie Vartan: «Ho avuto due incidenti gravi. Mio marito? Folgorata da lui. Con Johnny Hallyday è finita perché ormai eravamo come fratelli»

Dopo l'occupazione sovietica la loro casa venne nazionalizzata e la famiglia si trasferì a Sofia, per poi decidere di emigrare a Parigi nel 1952, dove Sylvie imparò il francese e, grazie all'influenza del fratello Eddie, produttore musicale, si appassionò alla musica. La sua carriera ha inizio nei primi Anni ’60 quando realizza i suoi primi singoli diventando molto nota in Francia.

La carriera

Regina dello yéyé, negli anni '60 sbarcò in Italia con una cover di Zum zum zum di Mina, traducendo in italiano i suoi successi con hits come Come un ragazzo, Irresistibilmente, Una cicala canta e partecipando a show televisivi come Doppia Coppia (di cui cantò il tema originale Blam blam blam) Canzonissima fino a uno show a lei dedicato: Incontro con Sylvie Vartan.

Negli Anni ’70 la cantante cambia genere musicale dedicandosi alla disco music e nel 1973 la canzone J’ai un problème, che realizza insieme al marito Johnny Hallyday, si afferma come una grande hit. Nel 2008 la Vartan torna nelle televisioni italiane grazie a Raffaella Carrà che la invita ad apparire nel suo show Carramba che fortuna e negli anni seguenti la musicista è ospite anche dei programmi Ti lascio una canzone di Antonella Clerici e I migliori anni di Carlo Conti. Tra i suoi progetti più recenti il film del 2013 Benvenuti a Saint-Tropez e l’album del 2015 Une vie en musique.

La vita privata

Nel 1965 Sylvie Vartan sposa il cantante Johnny Hallyday e dal loro amore nel 1966 nasce il figlio David che una volta cresciuto segue le orme dei genitori intraprendendo una carriera come musicista. La cantante divorzia dal primo marito nel 1980 e successivamente si lega all’attore Tony Scotti con il quale si unisce in matrimonio nel 1984. La coppia decide di adottare insieme una bambina bulgara di nome Darina. Sylvie è anche la zia dell'attore Michael Vartan, figlio del fratello Eddie.

Il grave incidente

Negli anni '70 la sua carriera subì una sterzata per via di un grave incidente stradale che le ha sfigurato il volto e a causa del quale si è dovuta sottoporre a diversi interventi di chirurgia estetica, ma vi furono comunque altre incisioni, più vicine alla disco music.