Aquafan, settimana di eventi: da Shade a Cricca

RICCIONE - Centinaia di fan in arrivo da tutta Italia per incontrare LaSabri e Pika. Questa domenica, al parco Oltremare Family Experience Park di Riccione, il pubblico si è divertito un mondo nella Laguna di Ulisse, in compagnia della coppia di youtuber tanto amati da bimbi e ragazzi. I due neo genitori hanno coinvolto il pubblico in un’animazione divertente, prima di assistere in prima linea all’appuntamento ‘Delfini Lo spettacolo della Natura’ in compagnia di addestratori e delfini. “Stare qua insieme a voi e ai delfini è una delle giornate più belle della nostra estate _ dicono LaSabri e Pika _ E abbiamo anche imparato cose importanti, sulla natura, l’ambiente e sulla storia di questi mammiferi marini, ospiti di Oltremare. Sul rapporto di amore e rispetto che hanno con la squadra addestratori”.

OLTREMARE, GESSICA NOTARO E DINSIEME

Il parco replica l’appuntamento con talent e creator del web Domenica 13 agosto con i DinsiemE e le prenotazioni stanno già arrivando da ogni angolo d’Italia. Erick e Dominick, incontreranno il pubblico, Ulisse e tutti gli altri delfini, in Laguna alle 11.30. Alle 13.30 spazio al meet&greet. Tutto compreso nel biglietto d’ingresso. Venerdì 11 agosto sarà la volta della showgirl Gessica Notaro che affiancherà gli addestratori nel doppio appuntamento quotidiano di ‘Delfini lo Spettacolo della Natura’ in laguna delle 11.40 e delle 16.45. L’addestratrice di mammiferi marini e noto personaggio tv, racconterà il suo rapporto con i tursiopi di Oltremare, dell’amore incondizionato tra delfini e addestratori e sarà ambasciatrice di messaggi importanti per la salvaguardia del Pianeta.

AQUAFAN, TUTTI GLI EVENTI

Nella settimana di vigilia del Ferragosto italiano, all’Aquafan di Riccione la festa inizia Martedì 8 agosto con la quinta tappa del festival Maxibon Music Wave in compagnia di Shade.

RADIO DEEJAY IN AQUAFAN

Il rapper salirà sul palco della Piscina Onde alle 14.30. Giovedì 10 agosto appuntamento con Aquafan The Long Sunset, con il parco aperto dalle 10 alle 23.30 (scivoli fino alle 23). Dalle 18:30 festa in Piscina Onde con una speciale Monkey Wave, in compagnia di dj Franky, l’animazione, i ballerini, giochi d’acqua, effetti speciali e il maxi gonfiabile della scimmia simbolo dell’estate 2023 di Aquafan! Dalle 19:30 alla Walky Cup arriva poi il Webboh Fun con Aurora Baruto, Diego Lazzari, Davide Vavalà e il grande ritorno di Cricca. Scivoli in notturna e divertimento fino alle 23.30. La festa continua Venerdì 11 agosto alle 14:30, in Piscina Onde, in compagnia di Rudy Zerbi con la speciale maxi onda ‘Monkey Wave’.

Aquafan per tutto il mese di agosto è il campo base per le dirette radiofoniche di Radio DEEJAY. Fino al 26 agosto, dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13, è come sempre Rudy Zerbi a condurre le puntate estive mentre nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17, ai microfoni della radio c’è Gianluca Gazzoli che passa poi la staffetta, dalle 17alle 20, dal lunedì al venerdì, ad Andrea e Michele.