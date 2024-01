Morto Silvano Balducci, storico fondatore dell'Aquafan di Riccione. Il ricordo del sindaco

Per anni, in autostrada, provocava tamponamenti a catena tanto che si arrivò a posizionare delle barriere anti "guardoni". Questo è stato ed è ancora oggi l'Aquafan di Riccione, inaugurato nel 1987, per anni il più grande parco acquatico d'Italia, il più coinvolgente con tutte le sue iniziative mediatiche (si pensi a Jovanotti, Fiorello, i Festivalbar e i dj internazionali ospitati al Walky Cup. Ieri è morto il suo storico fondatore, Silvano Balducci. Aveva 88 anni e da tempo combatteva contro la malattia.

Il ricordo del sindaco

Il sindaco di Riccione, Daniela Angelini, lo ha ricordato «con affetto e come uno dei simboli dell’imprenditoria e del divertimento della nostra città. Elegante, spiritoso e solare, era l’immagine dell’accoglienza-. Un abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che ne stanno piangendo la scomparsa».