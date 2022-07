Radio DeeJay all'Aquafan: Linus battezza il ritorno delle dirette dal parco di Riccione

RICCIONE - Linus, Rudy Zerbi, Andrea & Michele, Gianluca Gazzoli: l'estate di Aquafan si anima con le dirette di Radio Deejay. I personaggi della radio più famosa d’Italia che trasmetteranno dagli studios della Piscina Onde e dalla piazza d’ingresso. Oggi è partito il direttore della radio con la prima diretta: «Finalmente dopo due anni sono tornato qui all’Aquafan». E al pomeriggio - come rivelato direttamente durante DeeJay chiama Estate, pedalata rilassante a Saludecio

Linus: «Non venivo a fare la radio qui da due anni»

Linus arrivato in Romagna due giorni fa: dalle 9.30 alle 12 ha condotto il suo programma Deejay Chiama Estate dagli Aquafan Studios. Linus tornerà a trasmettere da Riccione giovedì 28 e venerdì 29 luglio. «Sono tornato finalmente - dichiara Linus - erano due anni che non venivo a fare la radio da qui. Sono in onda da Riccione, espediente per raggiungere la famiglia senza suicidarmi col traffico del venerdì. Lo stesso motivo per cui nell’estate del 1993 mi sono inventato di fare la radio dall’Aquafan. Fino ad allora avevamo fatto ‘soltanto’ la tv».

Il network di via Massena sarà per tutto ad agosto in diretta dall’Aquafan, dalle 10 alle 20, per ben, in compagnia di Rudy Zerbi, Andrea&Michele e Gianluca Gazzoli. Nel dettaglio, il primo a partire con le dirette dalla Piscina Onde sarà Rudy Zerbi (10.00-13.00, dal lunedì al sabato), per poi lasciare spazio (dalle 14 alle 17, sempre dal lunedì al sabato) ad Andrea Marchesi e Michele Mainardi. Subito dopo, è il turno di Gianluca Gazzoli, in onda fino alle 20 (dal lunedì al venerdì).

I parchi Costa

Con tutti loro arriverà sulla collina di Riccione, una ricca squadra di tecnici, responsabili di produzione, fonici e responsabili di redazione. Un mese pieno di dirette, ma anche ospiti e sorprese. «Sigilliamo anche per la stagione 2022 la collaborazione con Linus e la grande squadra di Radio Deejay – commenta Patrizia Leardini, direttrice dei parchi Costa – Una collaborazione che va avanti da oltre 33 anni tra dirette, ospiti, eventi. Insieme agli amici di Radio Deejay e al calendario eventi che abbiamo annunciato pochi giorni fa, vogliamo offrire al grande pubblico, un’estate ricca di energia».

L'UlisseFest a Pesaro: tre giorni di eventi. Grande attesa per Bregovic con il suo folk balcanico