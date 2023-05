Riccione, riapre l'Aquafan con concerti e feste: quando l'acqua è un divertimento

RICCIONE - Il parco acquatico più famoso d’Europa sempre più attento alle Z e Alpha Generation: abbonamenti super scontati per under 18, la Festa di fine anno scolastico, il fitto calendario di eventi sul palco di Maxibon Music Wave, e ancora talent, star di Tik Tok e web, le dirette di Radio Deejay, i brand, le animazioni, oltre 3 km di scivoli e ospiti a sorpresa.

Giovedì 1 giugno riapre l’Aquafan a Riccione e il parco acquatico più famoso d’Europa continua a colpire il pubblico con messaggi di impatto e tendenza. La nuova campagna visual 2023 presenta una scimmia surfista con il claim ‘Wave Up’ (sollevati con l’onda). La scimmia travolge tutti nel maxi divertimento che il parco offre per questa estate 2023. La scimmia rappresenta quello che ognuno ha dentro, l’istinto che vuole uscire fuori, che vuole divertirsi scivolando lungo oltre 3 km di scivoli di Aquafan.

«Volevamo colpire il pubblico con una campagna innovativa e super colorata - dice Patrizia Leardini, direttrice dei parchi Costa Edutainment – La scimmia è la manifestazione della felicità. Quella gioia che ognuno di noi ha dentro e che vuole (e deve) fare scivolare fuori, in estate. Aquafan è il luogo più ricercato per fare esplodere questa felicità».

Scivoli e verde

Nove gli ettari di verde a disposizione del pubblico sulla collina di Riccione, oltre 3 km gli scivoli a disposizione tutti riqualificati nei mesi prima dell’apertura, a partire dall’M280, la più grande attrazione nella storia del parco romagnolo. E poi sfide giù dal Kamikaze, adrenalina pura sull’Extreme River. Ragazzi e famiglie si divertono su Speedriul, River Run, Surfing Hill, Twist e StrizzaCool, gli amanti del brivido si tuffano nel buio del Black Hole. Tre le aree riservate ai più piccoli: Arca Beach, Piscina dell’Elefante e Antarctic Baby Beach, con scivoli e altezza dell’acqua a misura di bimbo.

Feste di fine anno scolastico

Per coinvolgere subito col botto le nuove generazioni, il parco organizza per Venerdì 16 Giugno la ‘Festa di Fine Anno’ scolastico.

Piscina onde e concerti

Dalle 10 alle 18.30 parco aperto e maratona di dj set in Piscina Onde, con un biglietto d’ingresso speciale per chi è nato tra il 2003 e il 2011. Proprio con Scuola Zoo, Aquafan ha in serbo tante sorprese per tutta l’estate: animazione e dj set ogni mercoledì dal 5 luglio al 23 agosto, negli spazi della mitica Walky Cup.

In Piscina Onde e tra gli scivoli arriverà dal 6 luglio la nuova squadra di Aquadancers, i ballerini più amati dell’estate italiana: insieme a loro lo showman Franky. L'attività di animazione sarà caratterizzata da

innumerevoli appuntamenti diffusi in varie parti del parco. Atteso il ritorno della musica sul palco della Piscina Onde, che ogni anno aumenta il suo appeal. Nell’appuntamento delle 14:30 tra luglio e agosto via a ‘Maxibon Music Wave’ con personaggi e artisti. Ecco le date: 11 luglio ALFA, 18 luglio CLARA, 25 luglio WILL, 1 agosto THE KOLORS, 8 agosto SHADE, 15 agosto RANDOM e 22 agosto MATTEO ROMANO.

Radio Deejay

Aquafan sigilla, anche per questa stagione, la collaborazione storica con Radio Deejay. La radio più famosa d’Italia farà tappa nuovamente negli studios di Aquafan e Oltremare nei mesi estivi. Diversi personaggi trasmetteranno in diretta dalla Piscina Onde e dagli studi della piazza principale, a partire da Rudy Zerbi che tornerà a vivere il parco tutta l’estate. Il grande ritorno per l’estate 2023 è di ‘Aquafan No Stop’, parco aperto dalle 10 fino alle 23.30 con scivoli aperti fino alle ore 23. Grande animazione, musica e divertimento in Piscina Onde con sorprese e dj set, giovedì 27 Luglio e giovedì 10 Agosto.

Il parco Aquafan è molto attento a chi da sempre trascorre il proprio tempo a Riccione. Accanto alle convenzioni con hotel e strutture ricettive del territorio, conferma anche per il 2023 lo stesso prezzo per gli abbonamenti: 100 euro per gli adulti e 60 euro per gli under 18 (residenti in provincia di Rimini e Pesaro Urbino). Tante le promozioni online, accanto all’acquisto dei singoli biglietti, i pacchetti famiglia, la prenotazione di ombrelloni e lettini, e l’ingresso gratuito nel giorno del compleanno. Torna, come negli altri parchi Costa della Riviera, la formula “Prima acquisti e più risparmi” con sconti anche del 20%. Per tutte le tariffe, gli orari e il regolamento del parco, basta visitare www.aquafan.it.