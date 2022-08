Due è meglio che uno: Diletta Leotta infiamma l'Aquafan di Riccione per l'evento Maxibon

RICCIONE Due è meglio che uno, come da vecchio spot cult: Diletta Leotta all’Aquafan di Riccione per il grande evento dell’estate firmato Maxibon, una combo esaltante per la sfida finale del Maxigame. Protagonisti il duo Matt & Bise, madrina d’eccezione Diletta Leotta. L'appuntamento si è tenuto il 3 agosto all’Aquafan di Riccione, il parco acquatico più famoso d’Europa. L'iniziativa è stata lanciata da Maxibon nell’ambito della sua campagna di comunicazione, con sfidanti challenge su Instagram e Facebook, e ha visto coinvolti 12 super influencer seguitissimi dalla Gen Z.

Protagonisti dell’evento il duo di digital creator Matt & Bise, affiancati da Franky, presentatore e dj dell’Aquafan di Riccione. Spazio, quindi, ad adrenaliniche sfide dal vivo e divertenti giochi a tema Maxibon (Kamikaze, Twist, Surfing Hill) tra scivoli, maxi gommoni, spirali e discese mozzafiato nel parco acquatico. Madrina d’eccezione dell’evento è stata Diletta Leotta, che ha svelato il Team vincitore dell’edizione 2022 del Maxigame.