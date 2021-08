Body building, yoga e corsa gli sport al top per il gentil sesso, ma vanno bene anche zumba o gag

ANCONA - Donne e sport, insieme appassionatamente. Ma quali sono gli sport al top per il gentil sesso? D’estate come d’inverno, se l’obiettivo è di costruire un corpo tonico, sano e flessibile quel tanto che basta, le attività da preferire sono il body building, lo yoga e la corsa. Tutto il resto? I vari corsi come quelli di zumba o gag, solo per citarne alcuni, sono certamente utili per svolgere attività aerobica ma soprattutto sono funzionali per garantirci benessere mentale. I massimi risultati si ottengono, piuttosto, praticando in modo costante e continuativo sollevamento pesi, jogging e yoga: tre discipline diverse, ognuna dotata delle sue specificità.

Il body building è una pratica sportiva che garantisce ottime performance. Sollevare pesi aiuta a definire i muscoli al cento per cento. Ecco, allora, che questa disciplina diventa uno dei rimedi più efficaci per dire addio per sempre a spalle piccole e magre, gambe e glutei flaccidi, tricipiti stile tendina. Ma questo sport serve anche per assumere posture più corrette e, quindi, per modellare il corpo. Gli esercizi fondamentali, per le gambe, per esempio, sono squat e stacchi da terra, per spalle e dintorni le alzate laterali, le distensioni con manubri su panca piana valgono per i pettorali, il curl con manubri per i bicipiti e per i tricipiti quelli con la corda ai cavi alti. Avere un personal trainer è la scelta migliore per progredire rapidamente. Per svolgere questa attività, occorre anche seguire una dieta ad hoc e assumere integratori specifici se si vuole raggiungere il massimo. I benefici di questa disciplina? Molteplici: un corpo ben modellato, bruciare calorie, aumentare la resistenza muscolare nonchè prevenire problemi di cuore e di osteoporosi.

Altro giro, altro regalo. Qui l’elasticità e la flessibilità la fanno da padrone. Questa attività aiuta a rigenerare mente, cuore e spirito. Ma non solo. Lo yoga attiva i muscoli dimenticati da molto tempo, gli addominali e aiuta anche a tonificare il corpo e a modellarlo. La pratica dello yoga, infatti, è molto varia passando dal rilassante al molto intenso, in ogni caso favorisce l’allungamento e la bonificazione. Sul piano mentale, migliora la connessione corpo-mente, il sonno e l’alimentazione. Sia chiaro, ragazze: il body building è un’altra storia.

Il footing o corsa aiuta anzitutto a bruciare. Calorie e grassi. Comunque, si brucia. Fa bene al fisico ma anche alla mente perché rilassa. Insomma, un toccasana, specie per dimagrire. Sul fronte del rassodamento, non c’è paragone rispetto al body building ma contribuisce, anche se in forma minima, a rassodare gambe e glutei. I benefici della corsa sono diversi: oltre a far dimagrire, è un antidepressivo, riduce lo stress, il rischio di malattie cardiache, tumori e osteoporosi. E ancora: rinforza il sistema immunitario e migliora le funzioni cognitive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA