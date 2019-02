“Vita ce n’è World Tour” di Eros Ramazzotti ​Nuove date, una ad Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Con 6 nuove date in Italia e una a Lubiana , sono oltre 90 gli show mondiali del “Vita ce n’è World Tour” di Eros Ramazzotti. E tra i nuovi appuntamenti da segnalare il 29 novembre al Rds Stadium di Rimini, il 3 dicembre al PalaPrometeo di Ancona. Prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim, il tour partirà da Monaco di Baviera il 17 febbraio, con uno show andato già sold out. Dunque, si avvicina sempre di più l’atteso momento di un’altra incredibile impresa live in cui Eros Ramazzotti porterà nelle arene più prestigiose del mondo, oltre ai grandi successi che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in 35 anni di carriera, le canzoni del nuovo album “Vita ce n’è”. Uscito per Polydor il 23 novembre in 100 paesi in lingua italiana e spagnola, l’album è certificato disco di platino.