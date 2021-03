Aloe vera più olio di jojoba e la rasatura non vi darà nessun problema

ANCONA - E anche per voi, signori uomini, è giunto il tempo di rinfrescarvi con prodotti naturali to home. Poche cose ma buone. Per la salute s’intende ma anche con l’occhio rivolto a sua maestà la giovin pelle che non sempre tale sarà. Nella lista delle urgenze maschili, il dopobarba troneggia. Stiamo parlando di quella lozione o spray che, applicata dopo la rasatura, rinfresca la cute ed evita le irritazioni. La scelta è varia, alcune in vendita hanno addirittura valenza doppia nel senso che sono anche antiage. La ricetta per la svolta tutta naturale? Il rimedio c’è Melissa “Meglionaturale”, esperta di cosmesi naturale homemade, lo sciorina in quattro e quattr’otto. «La maggior parte delle lozioni commerciali – fa notare - è costituita da ingredienti aggressivi come l’alcol che, va bene per pulire, un po’ meno per lenire se la pelle è irritata». Ecco, allora, da preparare velocemente, la soluzione, fresca fresca, per il dopo rasatura con due soli ingredienti: aloe vera e olio di jojoba. La pietanza è servita.

Melissa traccia la linea. «Basta prendere un flacone erogatore vuoto e pulito, anche riciclato da circa 50ml, oppure un barattolino di plastica o vetro. In una ciotola pulita si mescolano 4 cucchiai di aloe vera gel biologica per uso cosmetico con 2 cucchiai di olio di jojoba». A questo punto, «si mescola tutto bene finchè l’olio viene emulsionato con l’aloe. Così facendo si ottiene un gel molto rinfrescante, da massaggiare sulla pelle». Se poi si vuole, si «può aggiungere qualche goccia, 7-8, di olio essenziale di lavanda o di rosmarino o di tea tree o un mix di questi così da potenziare l’effetto lenitivo e aggiungere proprietà purificanti e antibatteriche al dopobarba fatto in casa». Postilla importante: agitare sempre prima dell’uso.

«Le proprietà sono tante e vanno individuate in modo da capirne la funzione», avverte Melissa. Ed ecco, allora, che «l’aloe vera gel è cicatrizzante, lenitiva e idratante: stimola la microcircolazione ed ha anche un effetto tensore». L’olio di jojoba è chimicamente «una cera vegetale ben assorbile, con proprietà elasticizzanti , ricco di vitamina E antiossidante. E’ in grado di regolare la produzione di sebo». Al dopobarba, se si vuole, si possono aggiungere anche «oli essenziali come quello di lavanda, lenitivo, antibatterico e rigenerante cutaneo; se invece si vuole dare tonicità e turgore alla pelle meglio scegliere il rosmarino che è tonico e stimolante. Se poi sei una mamma e hai un figlio adolescente con l’acne, senza sostituirci ai pareri dei dermatologi, si può aggiungere al dopobarba fatto in casa del tea tree che è sfiammante e purificante ed è tra gli oli più indicati in caso di acne giovanile». Per un tocco di freschezza e per dare la giusta carica alla giornata, «ecco la menta, che dà un effetto cool al preparato». Se poi proprio ci si vuole sbizzarrire, «si possono anche mescolare più essenze per creare l’aroma preferito». Attenzione, però: naturale non sempre è sinonimo di innocuo. Potrebbero esserci intolleranze sconosciute e questo accade soprattutto se si usano oli essenziali.

