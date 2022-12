“Teatro come evasione, ma anche come invasione”. Con uno dei suoi tipici calembour, Gilberto Santini ha aperto ieri la presentazione del programma 2022/2023 dell’Amat, di cui è direttore artistico. «Il teatro è luogo d’incontro per evadere, me è anche di invasione, con domande e sollecitazioni, della mente e del cuore». A conferma, i teatri marchigiani sempre pieni, in questa ripresa, comunque problematica, degli eventi di spettacolo dal vivo senza restrizioni, testimoniano la volontà della gente di evadere e di lasciarsi invadere dalla cultura.

Scarica il programma:



La comunità



Ma anche di sentirsi ogni giorno parte di una comunità. Plurale è l’Amat, come le Marche: coinvolge 76 Comuni della regione, e oltre 80 partner, tra compagnie, conservatori, associazioni e istituzioni, che trovano nell’Amat un interlocutore prezioso, circuito multidisciplinare di programmazione, gestione e promozione dei cartelloni teatrali. «Un braccio operativo», come l’ha definito, ieri a Palazzo Leopardi, il presidente Pietro Celani, «che aiuta gli enti locali nella progettazione, con titoli e nomi di eccellenza nazionale, e coinvolge e sostiene i giovani artisti locali. Infine, oltre a valorizzare i tanti teatri storici delle Marche, induce il pubblico a scoprire altri palcoscenici, oltre a quelli della tradizione. I nostri magnifici paesaggi sono altrettante scenografie da spettacolo».



La sintonia della Regione



In sintonia, l’assessora alla Cultura della Regione, Chiara Biondi, ha rimarcato che l’Amat ha contribuito a riaprire alla pubblica fruizione tanti teatri, piccoli e grandi, antichi e incantevoli, per i quali è stata avanzata, con buone prospettive di successo, la candidatura a patrimonio Unesco. «Ed è l’apertura nei confronti dei nostri talenti nascosti – ha concluso la Biondi – a rappresentare, proiettandoli in circuiti nazionali, una delle missioni più meritevoli dell’Amat, assieme alla formazione al teatro delle nuove generazioni». È così vasta e ramificata, l’attività dell’ente diretto da Santini, che si fa fatica a riassumerla in breve. Per questo è stato creato un QR code, per visionare l’intero cartellone 2022/2023: nomi, titoli, date, teatri, compagnie, per un totale di 120 recite, per le quali sono già stati venduti oltre 100mila biglietti. E poi, i progetti, su cui ha riferito il direttore artistico: «Promuoviamo la creatività marchigiana emergente. In sinergia con sei network nazionali, lanciamo le proposte di giovani ricchi di passione e di competenze, acquisite con diverse esperienze, che alle produzioni affiancano la gestione di alcuni teatri, e attività di formazione. Appunto con loro riusciamo a portare avanti il progetto “Amat X tutti”: laboratori e momenti di aggregazione per persone disagiate, o escluse, per età e collocazione geografica, da un’esperienza creativa, di benessere. Ecco “Dance Well”, danza contemporanea a beneficio dei malati di Parkinson, che si svolge a Recanati, come “Xsianixnoi”, laboratori teatrali al Persiani. Per tutti è anche “Oltre la scena”, incontri delle compagnie e approfondimento con il pubblico, in particolare di studenti».

Scuola di platea

Continua infatti con successo “Scuola di Platea”, formazione al teatro, in collaborazione con 30 istituti marchigiani, e masterclass gratuite con celebri coreografi, dedicate agli allievi delle scuole di danza e ai licei coreutici. Dalle Marche all’Europa: l’Amat è capofila di Sparse Plus, che coinvolge 9 paesi europei e 11 organizzazioni, per promuovere lo spettacolo dal vivo nelle aree rurali e periferiche del continente. E fa parte di “Open atelier”, fare teatro nei musei, e con “Upcreate”, creatività giovanile tra cibo e arte. Andata e ritorno, con “Marche casa degli artisti”. «Tanti, i Comuni che accettano di ospitare nei loro teatri compagnie in residenza, per allestire produzioni. Attori, registi e tecnici - conclude Santini - si affezionano ai luoghi, alle persone, stringono amicizie. Una bella vetrina, e in prospettiva un sicuro impatto economico».