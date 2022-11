CIVITANOVA - Una stagione compressa ma non per questo meno ricca. Il cartellone dei Teatri di Civitanova si svilupperà dall’8 dicembre al 2 febbraio, facendo accavallare gli appuntamenti di Civitanova Danza con la prosa e con gli eventi che tradizionalmente si svolgono nelle festività natalizie. Questo perché a partire già dal 3 febbraio, appena smontate le scene della commedia “Coppia aperta, quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame con Chiara Francini, il Rossini, l’ammiraglia dei teatri cittadini, sarà interessato da importanti lavori: sarà smaltito l’eternit che ne costituisce il tetto per sostituirlo con una nuova copertura dove sarà sistemato un impianto fotovoltaico.



Le sezioni



Efficientamento energetico e ambientale per la struttura, mentre non ne ha bisogno il motore dell’azienda Teatri, Gilberto Santini dell’Amat chiamato ancora a stilare e presentare il programma. Con lui il sindaco Ciarapica e l’assessore al turismo Gironacci, in attesa della nomina del nuovo cda dell’azienda Teatri. L’effetto “fritto misto” è stato evitato cercando comunque di strutturare il cartellone in sezioni e inserendo un fil rouge nei tre appuntamenti con la danza che anticipano una stagione estiva eclatante: quella del trentennale del Festival internazionale dedicato ad Enrico Cecchetti.



Gli abbonamenti



Ecco dunque che la stagione teatrale è stata divisa dal resto con quattro appuntamenti in abbonamento: la «commedia con musica» (copyright della definizione di Santini) che vede protagonista Veronica Pivetti il 21 dicembre (“State sparando sulla nostra canzone”); l’intramontabile Ornella Muti il cui unico difetto è stato quello di «iniziare a fare teatro relativamente tardi» (ancora parole del direttore artistico) che sarà sul palco del Rossini il giorno dopo l’Epifania; il grande classico di Eduardo De Filippo, “Uomo e Galantuomo» con 11 attori in scena il 26 gennaio e il già citato spettacolo con Chiara Francini il 2 febbraio. Il 22 novembre sarà già possibile acquistare gli abbonamenti in prelazione per chi aveva sottoscritto la tessera la scorsa stagione. Il 25 tocca ai nuovi abbonati. Questo i prezzi per vedere i 4 spettacoli: primo settore 90 euro (70 ridotto); secondo settore 70 euro (55) e terzo 55 euro (43). È stata inserita sotto la dicitura “Danza, Musica, Family Show e Cabaret” tutto ciò che è fuori abbonamento. Atteso l’appuntamento dell’8 dicembre con Carolina che proprio a Civitanova debutta con il numero zero del suo show traslato dalla tv al teatro (“Un Natale Favoloso”) per cui la star dei più piccoli lavorerà diversi giorni in città. Si tratta invece di progetto di residenza vero e proprio quello del 20 dicembre al teatro Annibal Caro con Cecilia Vetriglia e la sua coreografia “Labirinto” che prevede anche una fase di condivisione con il pubblico. «Civitanova, insieme a Polverigi e a Pesaro, sarà centro regionale di residenza – ha spiegato Gilberto Santini – già pubblicato il decreto ministeriale che prevede un sostegno certificando la vocazione della città ad accogliere prove di danza».