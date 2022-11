ASCOLI - «Lo spettacolo dal vivo deve tornare tra la gente». Con queste parole, il presidente dell’Amat, Piero Celani, ha evidenziato il proprio impegno a favore della rinascita dell’arte scenica tra il pubblico che sembra disabituato o addirittura spaventato nel frequentare le platee, i teatri, i luoghi in cui si fa spettacolo. In occasione del Gran Galà degli Ottoni al teatro Ventidio Basso, l’ex sindaco e presidente della Provincia di Ascoli ha presentato il proprio progetto per la prossima estate.

L’intento di Celani è quello di costruire, da maggio a settembre, un cartellone di titoli di musica, danza e prosa che possano essere allestiti all’aperto in strade, piazze, porti, borghi e chiostri del nostro territorio. «I tre anni di pandemia hanno indotto il pubblico a non uscire più, a non frequentare gli ambienti al chiuso» ha esordito il presidente dell’Amat, l’associazione marchigiana per le attività teatrali, ufficializzando dati che vedono ora gli spettatori delle stagioni che si svoilgono nelle località della regione molto ridimensionati rispetto alle cifre del passato, quello pre-Covid ovviamente.

«Sto studiando per la prossima stagione un pacchetto di iniziative in grado di portare gli spettacoli in scenari naturali, in scorci inconsueti per i riflettori ma dove il pubblico possa sentirsi motivato a partecipare, perché accadrà vicino alle loro case» ha spiegato Celani, certo in questo modo di rassicurare chi oggi ha meno voglia che in passato di frequentare gli ambienti dove si pratica cultura e intrattenimento.



Inoltre, in queste ore e grazie proprio all’entusiasmo e all’adesione di musicisti e di spettatori al Gran Galà degli Ottoni, Celani sta cercando di organizzare per il 2023 un grande festival internazionale dedicato proprio alle brass band. «Con il supporto del Comune di Ascoli l’obiettivo è dare vita proprio sotto i riflettori del teatro Ventidio Basso ad una rassegna di gruppi di ottoni provenienti da tutto il mondo» ha annunciato, riferendosi all’intenzione concreta di creare il prossimo anno il Festival internazionale delle Brass Band, un concorso interamente dedicato al mondo degli ottoni con le principali orchestre del pianeta. Un appuntamento che si avvarrà naturalmente di un grandissimo nome del settore, il maestro Lito Fontana, formatosi professionalmente all’istituto musicale Spontini di Ascoli, dove ha anche insegnato dopo aver conseguito il diploma al conservatorio di Fermo, ed è attualmente il presidente dell’istituto musicale “Vivaldi” di San Benedetto. Un professionista che ha partecipato con vigore al Galà degloìi ottoni e che è da sempre convinto della grande valenza nell’universo musicale delle Brass Band.