Ad Ancona “... ma quando c’era la Lira?”. Tuffo indietro nel tempo tutto cantato

ANCONA - Oggi, sabato 21 dicembre, alle ore 21 al Teatro Sperimentale di Ancona, Sabino Morra e Susanna Amicucci in occasione del Santo Natale portano in scena un nuovo spettacolo, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Fanpia (Famiglie neuropsichiatria infanzia adolescenza) di Ancona. Quest’anno si ritorna indietro nel tempo, in quel meraviglioso periodo quando c’era la Lira. «Già, Ma quando c’era la Lira?” spiega Sabino Morra, autore dello spettacolo. «Il titolo - aggiunge - dice tutto. Si parlerà di quel bel periodo, ricordando e cantando. Voglio precisare che non è una commedia ma un varietà musicale. Avete presente quei vecchi varietà degli anni ‘60/70? Quelli in bianco e nero? Bene, sarà su quel genere. Tante canzoni ma anche... sorprese. Sul palco Susanna Amicucci, Laura Anconetani, Ferruccio Gasparini e Jopier Ridolfi: quattro voci straordinarie ma non solo. Ho affidato le coreografie alla nostra amica Manuela Gabbanelli, della Starlight di Porto Recanati che, ormai da anni, cura tutti i miei spettacoli. Si canterà, si canterà... ma non solo. I ricordi viaggeranno ritornando indietro proprio a quando c’era la Lira». Il costo del biglietto è di 10 euro e il ricavato sarà devoluto alla Fanpia. Info e prevendita al 3491370068. © RIPRODUZIONE RISERVATA