S'avvicina la notte più lunga: ecco le piazze dove festeggiare Capodanno

Le Marche sono pronte per festeggiare la giornata più lunga – e l’ultima – del 2017. Un viaggio tra feste in piazza, eventi nei locali e tante altre possibilità per chi non avesse ancora deciso dove affrontare il passaggio al 2018.Che sia la musica ad accompagnare Pesaro nel passaggio dal 2017 al 2018. La città della musica Unesco si accenderà con ben tre band dal vivo in piazza. Ad aprire la serata in piazza alle 22.30, i Blues Quartet che proporrà brani internazionali, tra cui i successi di Elvis, Johnny Cash, Blues Brothers. Il saluto al nuovo anno sarà invece affidato ai Fenek con un repertorio di classici e delle ultime hit del rock e del pop italiano ed internazionale (Rolling Stones, Beatles, Depeche Mode, Led Zeppelin). Per il grande finale Joe Castellani chiuderanno la notte di musica, con una selezione dei migliori brani ‘70 e ‘80, che hanno fatto sognare e ballare milioni di persone con melodie intramontabili. Per l’occasione le bancarelle saranno aperte fino alle 24. 60 minuti in più per pattinare in notturna.Il Capodanno si festeggerà in Piazza della Repubblica, la piazza centrale, a rallegrare quanti vorranno festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo ci sarà un gruppo locale di musica pop che allieterà musicalmente dalle 23 in poi la notte con un concerto. intervallato tra un brano e l’altro dall’animazione a cura dell’Associazione delle contrade di Urbino e a mezzanotte brindisi collettivo.Un Capodanno a teatro per la città del carnevale, che “affronterà” il passaggio al nuovo anno all’interno del teatro della fortuna all’insegna della comicità e del buonumore. Un ultimo dell’anno tutto da ridere con spettacolo prima e dopo mezzanotte, con brindisi nel foyer in compagnia dei comici del San Costanzo Show, compagnia di comici attiva dal 2005: dopo gli esordi nel piccolo Teatro della Concordia di San Costanzo Appuntamento a partire delle ore 22, con brindisi di mezzanotte e successiva improvvisazione con il pubblico chiamata “Sconcerto di mezzanotte”. Spazio anche alla musica dal vivo in piazza XX Settembre con lo show “Disco Diva in Tour” durante il quale gli Aax by Traks con la hit “Long Train running” ed i Fratelli La Bionda alias DD Sound con la loro “One for You, one for me.Colapesce e Jolly Mare per Ancona in piazza del Plebiscito. A partire dalle ore 22 la musica, poi il brindisi di mezzanotte e l’esibizione live di Lorenzo Urciullo in arte Colapesce. E proprio il cantautore originario di Solarino è stato descritto come una più belle realtà musicali degli ultimi anni nel Paese, uno dei cantautori più importanti e apprezzati della sua generazione. Le Monde gli ha dedicato una pagina definendolo l’unico erede credibile di Dalla e Battiato, mentre il Guardian l’ha inserito tra i nomi più promettenti della musica italiana. Targa Tenco per la migliore opera prima nel 2012. Dopo il live, il secondo ospite del capodanno anconetano occuperà la consolle della piazza: si tratta del dj Jolly Mare, anche in questo caso una delle figure più interessanti e importanti su scala nazionale, eclettico e trasversale, capace di giocare e divertire con la sua musica.A Senigallia, la notte di San Silvestro si passa ballando in piazza del Duca. La Gran Festa di Capodanno comincia alle ore 23 con ‘The Ones’ e i successi dei Beatles. La mezzanotte sarà anticipata, sullo sfondo della Rocca, dallo strabiliante videomapping firmato Luca Agnani, tra gli italiani più affermati e premiati al mondo per questo genere di spettacolo. Il 2018 sarà salutato dai fuochi d’artificio dal castello roveresco. Fabio Girolimetti, condurrà la serata e ha lanciato l’hashtag #UnBacioDaSenigallia, attraverso il quale chiunque potrà diffondere sui social le foto di questa intensa notte. L’inizativa è il lancio della mostra retrospettiva di Robert Doisneau. All’avvicinarsi del nuovo anno, gli esercenti di piazza del Duca, dalle ore 23,40 alle ore 0,10, offriranno un bicchiere di spumante al costo di un solo euro.Per il Capodanno in piazza del Popolo a Fermo, organizzato da Stefano Castori dopo il successo della scorsa estate, si punta alla musica degli anni 70, 80 e 90 con 8 dj di grido sul palco, dove si alterneranno 16-17 speaker. Si ballerà per tutta la notte con mercatini e pista di ghiaccio aperta tutta la notte. A Capodarco al Teatro Nuovo serata danzante con musica dal vivo. Dalle ore 23 si balla sul palco e in platea. Consumazioni e buffet. Al Fermo Forum cenone e spettacolo di Giorgio Montanini con il patrocinio del Comune di Fermo, in diretta su Radio Linea N1. special guest, oltre a Montanini, anche gli Eiffel65. Cenone di pesce con inizio alle ore 20.30 (100 euro, ingresso da mezzanotte 30 euro, in prevendita 25 euro).Cresce l’attesa per “A Macerata tutti i capodanni”, l’originale iniziativa ideata dal Comune, in collaborazione con gli esercizi pubblici aderenti, per festeggiare in modo nuovo l’arrivo del 2018, con un brindisi a orari diversi a seconda del fuso orario, in programma tra il 31 dicembre e il primo gennaio 2018. Partenza alle ore 12 e chiusura alle 3 al Terminal per festeggiare la mezzanotte di Rio de Janeiro.“Capodanno sotto le palme” (palme ormai notissime per le luminarie involontariamente hot).Lo spettacolo con cui si saluterà il nuovo anno in piazza è il “Baldoria Tour” di Roberto Ghergo e della Sun Beat Air orchestra che proporrà, in chiave moderna, i grandi classici della canzone italiana. Dalle 23 in piazza XX settembre.Al Castello della Rancia di Tolentino il Comune, la cooperativa Meridiana ed Eventi Diversi organizzeranno “Anno Domini 2018 Alla Corte della Rancia”. Serata con banchetto ed animazione medievale. Evento studiato nei dettagli propone un e la serata sarà allietata da spettacoli offerti da due compagnie teatrali che insceneranno musiche, balli, movimenti e prestazioni artistiche tratte dalla storia di una tipica festa medievale ovviamente rivisitata. La festa scatterà con la cena a partire dalle 20.In piazza del popolo arriverà la musica di Radio Dj per animare le diverse generazioni di una città pronta per celebrare l’arrivo del 2018. Ad animare la serata sarà Roberto Ferrari, celebre dj e conduttore del programma radiofonico “Ciao Belli”. Compagni di viaggio il comico e cantante Ruggero de I Timidi e il disc jockey Shorty. La festa partirà dalle 22.30.Per i più “pigri” l’alternativa perfetta è quella di rimanere comodamente sul divano di casa e celebrare il 2018 con i veglioni Rai e Mediaset. Maratea per la Rai, con Amadeus a fare da “raccordo” tra le esibizioni di Marco Carta, Patty Pravo, Raf, Tiromancino, Amii Stewart, i Corona, Matthew Lee. Senza dimenticare Albano e Romina Power. Mediaset: all’unipol arena di Bologna Federica Panicucci a lanciare le esibizioni di Annalisa, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Enrico Ruggeri, Ron.