Riaprono Donoma e Masai Lirico en la Casa al Sui e Brusco live al Noir

Il mese di ottobre segna ormai lo start ufficiale della stagione invernale un po’ per tutti i locali. Ed ecco che le varie disco marchigiane cominciano a schierarsi ai nastri di partenza.Al Sottovento di Numana Top of the pops, secondo evento, cena e dopo cena, Party 90’s / 2000, le migliori hit e i migliori ospiti. Venerdì con Mundo Lationo all’Ethò di Marzocca. Si balla con Laura e Rupi di Mundolatino, dalla cena in poi. Nella main room La disco: i grandi successi di tutti i tempi con dj rotation. Questo venerdì con la musica di Fabio. Il format Hola Chica sempre con la direzione artistica di Toni Iacoponi, passa alla location del Kontiki, che inaugura così la stagione invernale a San Benedetto.Sarà domani Lirico en la Casa a guidare le danze al Sui Club di Marina Dorica, per il terzo appuntamento della stagione. Con l’organizzazione del White Moon staff e il format Boombastik dei Latin Power, sarà una notte all’insegna del raggaeton di Lirico en la Casa, al secolo Alvin Yoel Abreu. Lirico è tra i tre artisti rivelazione dell’anno. Start di stagione per il Donoma di Civitanova. Saranno sicuramente molte le novità e le sorprese che si nascondono dietro al claim della serata: “Una nuova luce illuminerà le vostre notti”. Parte subito con il piede giusto anche il Noir di Jesi che inizia la stagione con un ospite: Brusco Live sul palco del Noir per un’inaugurazione ad alta tensione. Ultimo appuntamento dell’estate per Bagni Andrea a San Benedetto con “Uno spettacolo di cena”, ancora un must per questa stagione ormai giunta al termine. Apertura anche per il Masai Club di Cagli, dove sbarcano Praja Gallipoli e il Salento per la 1ª e unica tappa dell’anno nella regione Marche. Restando a nord delle Marche, inaugurazione anche per il Colosseo Mood Club a Montecchio di Pesaro. Così come anche la Lanterna Azzurra di Corinaldo va con il suo Opening Winter Season. One night al Palabaldinelli Osimo, con una special edition del TNT Party, guest Og Eastbull, voice Kovac. Start per il Babau di Macerata: guest dj Pig & Dan. Primo sabato stagionale per il Kontiki di San Benedetto, che inaugura l’appuntamento del sabato “Easy Chic”. Torna il format di successo della scorsa stagione al Sottovento di Numana, con la cena spettacolo d’Italia che vede protagonisti Alessandrino e Oriano. Il Megà di Senigallia propone in sala dancing l’orchestra Rossella Ferrari, in sala chupeta balli latini, in sala disco la migliore house e commerciale.