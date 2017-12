Umberto Smaila, Andrea Damante e brindisi con le bollicine per tutti

di Marco Chiatti

Stasera

Domenica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà un fine settimana a dir poco esplosivo per il by night quello che parte stasera: tante feste “di riscaldamento” per arrivare poi alla notte delle notti, quella di Capodanno.Due notti in una al Donoma di Civitanova Marche: durante la cena spettacolo i Recidivi, tribute band marchigiana di Vasco Rossi. A seguire, remember Green Leaves, in consolle si alterneranno Fabrizio Breviglieri, Andy T., Gianni Morri e il vocalist cantante Danny Losito. Al Miami di Monsano Mamacita Gold mentre al Sottovento di Numana Last Friday Night Of 2017. Il Kontiki Club by La Terrazza di San Benedetto del Tronto è “Hola Chica” pre Capodanno. All’Ethò di Marzocca Millennium night pre-Capodanno. Da stasera saltiamo direttamente a domenica, molti locali sono chiusi domani in preparazione della grande notte di San Silvestro.Il Donoma di Civitanova Marche propone Umberto Smaila, con i grandi successi della musica italiana ed internazionale con l’inconfondibile carisma che lo contraddistingue. In Area Theater cena spettacolo e poi spettacolari performances. Ritorna il per l’occasione il BB Disco Dinner di Cupramarittima, con l’ospite Andrea Damante. E al Kontiki Dinner Club di San Benedetto del Tronto, ultimo dell’anno con lo staff La Terrazza. Anche al Mia di Porto Recanati previsti grandi festeggiamenti nei differenti ambienti del locale. Giocolieri, mangiafuoco, artisti da strada, performance, scenografie, animazione ed una clientela proveniente da tutta Europa per il Capodanno della Baia Imperiale di Gabicce. Mentre al Miù di Marotta saranno ospiti i Cuban Flex. Location speciale scelta dal team Eventi Divertenti per il Capodanno all’Hotel Monte Conero. Al Miami Club di Monsano Tu vuò fa l’americano, cenone più open bar per l’evento a tema Stati Uniti d’America: Cowboy, baywatch, harley quinn, supereroi vari. Al Noir Club di Jesi Noir Fiction - il film di Capodanno. Dal cenone all’alba con la migliore musica anni Settanta, Ottanta, Novanta e Rock. All’Ethò di Marzocca la notte più lunga dell’anno, due sale due generi musicali, latino e dagli anni 70 in poi. Il Capodanno al Medusa Club San Benedetto Del Tronto è con i Latin Power. Mentre al Sottovento di Numana si parte con ricco cenone, e animazione a cura di Kasino Latino. Si festeggia l’ultima notte dell’anno anche al Le Gall di Porto San Giorgio, al Le Dome di Torre San Patrizio Ricco cenone servito a tavola, e ballo su tre piste: liscio disco e latino al Megà di Senigallia.