Il rapper Narcos, Malgioglio Silvan e Damante: parata di vip in Riviera

di Marco Chiatti

Fine settimana di metà mese e anche in questa occasione numerosi gli appuntamenti e gli eventi che coinvolgeranno il by night di casa nostra.È il compleanno dello Shada di Civitanova e ci voleva qualcosa di magico per questa importante ricorrenza. Apparirà il Mago Silvan che, per la prima volta in Italia, si esibirà con il suo show teatrale. Scoppia il divertimento nel venerdì notte per La Terrazza di San Benedetto che propone l’appuntamento ormai consolidato “Hola Chica”. Al Naomi di Montemarciano si inaugura la serata del venerdì Tonight. Per il Moyto Beach di Porto Sant’Elpidio due sale, doppio divertimento con Latin Style y Latin Power. Allo Chalet Del Mar di Fano, in consolle dj Nicolò, Performance Carmelo. Ai Bagni Andrea di San Benedetto del Tronto special event “I Love 50s”.Allo Shada di Civitanova, un altro sabato evento: arriva un ospite apprezzatissimo dal pubblico soprattutto femminile, guest dj Andrea Damante. Il Le Gall di Porto San Giorgio dopo il successo dell’inaugurazione propone una doppietta da non perdere: in esclusiva regionale il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Alberto Mazzetti e in consolle Gianni Morri. Dopo l’annullamento per maltempo, Eventi Divertenti presenta: Conero Golf Club, Sirolo, ‘Summer Season Opening’. La perla della Riviera del Conero torna a brillare. Si parte dalla cena con la musica dei Pepe Nero Live, poi il party nei due ambienti. Al Mamamia di Senigallia in concerto con il suo “Enemy Tour” Noyz Narcos, considerato come uno dei migliori rapper di sempre e maestro d’ispirazione per moltissimi giovani della nuova generazione hip hop. Ancora un sabato “DaMare” allo Chalet Beach, sul lungomare di Marina di Montemarciano, a partire dalle 21, cena spettacolo con White Angel e Mattia Tonnarelli, poi dalle 23,45 diventa un coloratissimo beach party. E’ già ormai a pieno regime La Terrazza di San Benedetto. Bagni Andrea, sempre a San Benedetto, propone “Uno spettacolo di cena”. Il Naomi di Montemarciano feat Latin Forever (Boombastik), Blackout & WhiteMoon presenta: Opening “Summer Of Love”. Al Cayo Coco di Porto Recanati si baila latino con l’animazione dei due staff Mundo Latino + Floridita.