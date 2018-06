"Vedo la maestra del Colosseo": con Venditti nella città eterna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mito della città eterna riecheggia nelle note di mille canzoni. «Vedo la maestà der Colosseo, vedo la santità der Cupolone», elenca le infinite bellezze di Roma uno dei suoi cantori più affezionati, Antonello Venditti, che racconta la sua città attraverso gli scorci modellati da artisti classici e maestri del Rinascimento. Una semplice passeggiata per le vie del centro è in realtà un tuffo in un passato di bellezza e magnificenza. Da oggi al 14 luglio, la città ospiterà il festival musicale Rock in Roma: i concerti vanno da quello più economico dello Stato Sociale, a 17 euro, a quello più costoso, ma anche più suggestivo, dell’ex Pink Floyd Roger Waters al Circo Massimo a partire da 110 euro.Info www.rockinroma.com