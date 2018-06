Alla scoperta della valle del Douro in Portogallo sul treno dei presidenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla scoperta del Portogallo, a bordo del treno dei re e dei presidenti. Il convoglio storico del 1890 che ospitò, tra gli altri, anche Paolo VI e la regina Elisabetta, oltre ai leader locali, è stato restaurato e oggi è messo a disposizione dei viaggiatori appassionati di enogastronomia. Duecento chilometri nella valle del Douro, tra vigneti e prelibatezze assortite, garantite da chef stellati che vi faranno apprezzare ancor di più i suggestivi paesaggi dello Stato affacciato sull’Atlantico. Da Porto, in 9 ore si arriva fino a una famosa cantina, la Quinta do Vesuvio, dove potrete godervi le degustazioni dei dolci vini portoghesi. Questi enotour sono disponibili in primavera e in autunno, periodo di vendemmia, a un costo di 500 euroInfo www.thepresidentialtrain.com