In fuga dal freddo dell'inverno, â€‹a Tenerife un assaggio di estate

Un tuffo nell’Oceano a due passi da casa. Grazie al clima mite che la caratterizza tutto l’anno, Tenerife, la perla delle Canarie, è la scelta ideale per godersi un assaggio d’estate nel cuore dell’inverno. Potrete immergersi nella natura, rilassarvi su una spiaggia, salire sul Teide, passeggiare per il centro storico, divertirvi in un parco a tema o giocare a golf, il tutto in una sola isola. La costa sud-ovest è inoltre perfetta per vedere le balene nel loro ambiente naturale e si possono trovare fino a 26 diverse specie di cetacei, anche i delfini. Con Alpitour potrete partire il 5 gennaio e pernottare 10 notti nell’Hotel 4 stelle Seaclub Guayarmina Princess, nella costa Adeje, con pensione completa a 1404 euro a persona. Partenza da Verona.Info www.alpitour.it