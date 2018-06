Sulla mitica Route 66 negli Usa in un tepee tra indiani e cowboy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campeggiare come veri indiani, lungo la strada del mito percorrendo la Route 66, all’altezza di San Diego, vi troverete di fronte al Wigwam Motel, una sorta di campeggio che vi permette di dormire in casette dalla forma dei tipici tepee dei nativi americani, disegnati da Frank Redford. All’interno di ognuna di esse potrete trovare una camera con letto singolo o doppio, bagno, tv e aria condizionata. Se da bambini giocavate a indiani e cowboy, potrebbe essere un sogno che diventa realtà.Ristrutturato di recente, questo campeggio composto da tende davvero originali è diventato un’icona del viaggio alla scoperta dell’America su due ruote lungo la strada più famosa del mondo. Con Booking, potrete pernottare in questi alloggi d’altri tempi per 4 notti a 288 euro.Info www.booking.com