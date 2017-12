Courmayeur, la bomboniera che svetta in mezzo allo splendore dei ghiacci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capodanno sugli sci ai piedi del Monte Bianco. Courmayeur svetta, con i suoi 1.224 metri, su una conca verdeggiante circondata da abeti e larici, montagne e ghiacci. Nonostante sia una località turistica internazionale, questa bomboniera tra i ghiacci conserva un’atmosfera alpina autentica, che si respira passeggiando tra i negozi della tortuosa via Roma e nei villaggi tradizionali che si spingono fino alla valle centrale. Trascorrere sei giorni e cinque notti nel confortevole hotel 4 stelle Alpechiara - dal 28 dicembre al 2 gennaio - ha un costo a partire da 554 euro. Situato in località Prè St. Didier, a pochi minuti dal centro e dalla funivia di Courmayeur, è in tipico stile valdostano e in armonia con l’ambiente.Info www.borsaviaggi.it