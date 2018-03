Australia terra delle meraviglie â€‹da barriere coralline fino all'Uluru

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Australia, terra delle meraviglie, è perfetta per ogni tipo di turismo. Dalla Grande barriera corallina, Mecca degli appassionati di snorkeling e immersioni, alle Blue Mountains, che si prestano perfettamente al torrentismo e alle escursioni, passando per splendide città come Sydney e per la Gold Coast del Queensland, habitat naturale dei surfisti.Terra di parchi e foreste pluviali, l’Australia ha però un cuore desertico. Qui, in mezzo al nulla, si staglia l’Uluru, massiccio roccioso, celebre per la sua intensa colorazione rossa, che muta dall’ocra, all’oro, al bronzo, al viola in funzione dell’orario e della stagione. Un tour di 9 giorni alla scoperta di questo magico Paese costa a partire da 2.550 euro, esclusi e voli interni e quello per Sydney.Info www.alpitour.it