Crollo al matrimonio, l'incubo degli sposi: «Un gorgo spaventoso. Valeria non rispondeva, sembrava scomparsa»

La loro prima notte di nozze l'hanno passata all'ospedale San Jacopo di Pistoia: è qui che si sono ritrovati Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra dopo un volo di cinque metri causato dal crollo del pavimento sul quale, insieme ad amici e parenti, stavano ballando per festeggiare il loro matrimonio all'ex convento francescano di Giaccherino. Per loro i medici hanno messo a disposizione due letti vicini, accontentando la loro unica richiesta: «Non divideteci». Mano nella mano hanno passato le ore necessarie ai controlli, e hanno anche acconsentito a farsi fotografare dal personale sanitario: uno scatto che ha fatto il giro di giornali e social diventando immediatamente virale. Un matrimonio così, non si era mai visto.