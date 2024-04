Bianca Censori quasi nuda, a cena con Kanye West vestita "da preservativo"

LOS ANGELES - Bianca Censori è andata in un ristorante di Los Angeles con Kanye West vestita come un condom. Aveva un vestito senza spalline di latex trasparente che sembra rivelare una completa nudità sotto, completati da gambaletti e sabot aperte rosa shocking. Kanye West, invece, con la solita tuta nera col cappuccio, tutto coperto, in una mossa ormai programmatica per far spiccare solo sua moglie agli occhi dei fotografi e dei passanti.

Gli scandalosi outfit precedenti

Censori non è nuova all'esibizionismo a cui la sottopone il rapper, che secondo molte speculazioni, la starebbe manipolando.

Una settimana fa, Bianca Censori era stata pizzicata entrare in un ristorante francese vestita di reggiseno nero, calze di pizzo bianche senza mutandine - coperte con una borsa nera - e calze di pizzo bianche su zoccoli-zeppa vertiginosi. La tendenza dei collant senza mutande è stata inaugurata dalla modella ed ex architetto australiana alla settimana della moda di Parigi a fine marzo. Era uscita in pelliccia e collant nere con le sue grazie in vista.