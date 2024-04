Bianca Censori in reggiseno e collant al ristorante con Kayne West: il nude look fa scandalo

Bianca Censori, partner fissa del rapper Kanye West, stupisce ancora una volta il pubblico con un look seminudo. Per cenare in un ristorante di Los Angeles, si presenta vestita (... si fa per dire) con un collant color carne e reggiseno di pizzo nero. Un nude look mozzafiato che ha fatto il giro il mondo. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

La coppia: dopo Kardashian

Kanye West ha chiuso il matrimonio con Kim Kardashian nel 2022 e si è innamorato dell'australiana Bianca Censori, architetto di 29 anni, a cui ha già dedicato un album discografico. Originaria di Melbourne, lei oggi vive a Los Angeles e si mostra spesso in abiti provocanti. Bianca e Kanye si sono incontrati sul lavoro: lei si stava occupando di disegnare nuovi pezzi per il marchio di moda West Yeezy. Si dice che i due si siano sposati in segreto, nel gennaio 2024. Qualche paparazzo afferma di aver visto il rapper con la fede al dito, mentre gli amici più stretti del cantante hanno confermato che c'è stata una cerimonia, sicuramente considerata molto reale dalla coppia, ma non dal valore legale.

Bianca Censori, il nude look: cosa indossava

In occasione di una passeggiata col fidanzato, Bianca Censori ha indossato soltanto un reggiseno di pizzo nero e collant color avorio, abbinati a delle vertiginose scarpe col tacco in sughero. Sotto le calzemaglia non spunta nessun capo intimo, infatti, come si vede nelle immagini, la ragazza si copre il ventre con la borsetta.

La designer non utilizza i social, ma le fotografie la ritraggono sempre in look audaci: top attillati, tute trasparenti, minigonne.

Impossibile non notarla. A fine estate 2023, la coppia era stata in vacanza in Italia e lei aveva sfoggiato outfit davvero minimal, che aveva creato scompiglio. Sarà il suo modo di dimostrare l'amore per il proprio corpo o una strategia per far parlare di sè a scapito di Kim Kardashian?