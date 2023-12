Covid, crescono contagi e ricoveri nelle Marche: tornano gli Open day per vaccinarsi (anche contro l'influenza)

ANCONA - Tornano a salire i contagiati dal SARS-CoV2 ed i ricoverati per Covid, la Regione Marche ripropone la iniziative degli Open Day per la vaccinazione, particolarmente consigliata ad anziani e soggetti fragili. Attualmente sono 280 i pazienti ricoverati nei reparti non intensivi degli ospedali marchigiani (su 973 posti letto disponibili), 37 in più rispetto alla scorsa settimana. I pazienti in terapia intensiva sono invece 5 (su 206 posti letto) ed erano 4 la scorsa settimana.

