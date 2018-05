Tina trovata morta dopo la tragica caduta dal terrazzo: oggi l'autopsia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - E’ fissata per la giornata odierna l’autopsia di Tina Tiberi, la settantenne trovata morta nei giorni scorsi a Vallefoglia in circostanze drammatiche, dopo essere caduta dal sopratetto della sua abitazione.L’autopsia era stata decisa dagli inquirenti per fugare gli ultimi dubbi sulle circostanze del decesso della donna anche se, nei giorni successivi, gli ulteriori accertamenti eseguiti sul luogo dai carabinieri per conto della Procura della Repubblica di Urbino avrebbero dissipato le incertezze investigative offrendo un quadro più chiaro della dinamica della tragedia provocata da una caduta accidentale.La donna in sostanza sarebbe caduta di faccia dal sopratetto della propria abitazione di via Cappone, la strada che collega Morciola a Colbordolo, e nel tentativo di aggrapparsi a qualcosa si sarebbe girata atterrando sul giardino di nuca. Un impatto reso fatale, più che dall’altezza, di poco più di 3 metri, da una mattonella che si trovava proprio sotto di lei. La tragedia è avvenuta a metà della scorsa settimana. Tina Tiberi è stata ritrovata giovedì mattina senza vita dal marito Giovanni Marzoli, di ritorno dalla sua solita passeggiata, sul retro del giardino di casa. La donna era morta sul colpo e per lei non c’è stato nulla da fare.