Donna trovata morta all'interno del giardino della propria abitazione con la testa spaccata

VALLEFOGLIA - Una donna di 70 anni è stata trovata morta all'interno del giardino di casa con la nuca fracassata. Il decesso, per cause ancora da ricostruire, sarebbe avvenuto questa mattina quando all'interno dell'abitazione la signora si trovava da sola. L'ipotesi accreditata, al momento, è che si possa essere trattato di una caduta accidentale da una rampa non protettata che si trova al primo piano, collegato con il piano terra dell'abitazione tramite una scala. La casa è ancora stata delimitata. Sul posto il pm, il medico legale e tre pattuglie dei carabinieri.