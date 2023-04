URBINO - Il dottor Cesare Magalotti, responsabile del reparto senologia dell’ospedale Santa Croce di Fano e riferimento per anni dell’analogo servizio presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino, martedì scorso è tornato a eseguire interventi a Urbino, operando al seno 6 donne.

« Ho avuto modo di incontrare Magalotti mercoledì scorso a margine di un convegno tenutosi presso l’università “Carlo Bo”, sui tumori e l’importanza della prevenzione – sottolinea l’assessore comunale alla s anità Elisabetta Foschi – . In quell’occasione parlato e lui mi ha espresso la sua volontà di continuare ad operare a Urbino. E mi ha anticipato questo fatto che è avvenuto martedì scorso. Che sia tornato ad operare, per me, è una bella notizia. C ome ho sempre detto , io ho chiesto che la B reast unit di Urbino possa continuare a operare . Non so come stia procedendo la direzione dell’Ast 1; credo, però, che sia importante che Magalotti sia tornato a operare a Urbino perché la B reast unit ha assolutamente necessità di lavorare » .

Ai primi di marzo, guarda caso proprio nel giorno della Festa della donna, era avvenuta l’uscita di scena di Magalotti dall’ospedale di Urbino per la decadenza della convenzione stipulata a suo tempo tra l’ex azienda Marche Nord e l’ex Area vasta 1 dell’Asur, che regolava le prestazioni del medico all’ospedale di Urbino con un consistente compenso aggiuntivo .

Il problema era emerso quando era stata istituit a l’Ast , dal primo gennaio scorso, con l’estinzione delle altre due aziende e la gestione dell’ospedale di Fano e di quello di Urbino da parte della stessa azienda sanitaria territoriale . La conferma delle recenti operazioni chirurgiche eseguite responsabile della senologia B reast unit di Fano, arriva anche dal personale del nosocomio ducale.

La notizia ha determinato molta soddisfazione in cit tà soprattutto per l’attaccamento e la sensibilità maturati verso l’attività di senologia sviluppata nell’ospedale di Urbino, che ha calamitato negli anni un fervido associazionismo e numerose iniziative in supporto delle donne colpite d al tumore al seno. Confermando l’atteggiamento di marzo, il dottor Magalotti anche ieri non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Ma dall’ambiente sanitario di Urbino rimbalza la voce secondo la quale il medico avrebbe dichiarato di non sapere ancora quale sarà il suo futuro professionale. P er ora l’attività ospedaliera dimostra che non c’è stata a Urbino la cessazione di interventi di chirurgia oncologica del seno , come aveva garantito a Foschi l’assessore regionale alle salute Filippo Saltamartini.

