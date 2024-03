Urbino, riapre la galleria di Ca' Gulino poco più di due mesi dopo la tragedia dell'ambulanza

URBINO - Nella tarda mattinata di oggi Anas riaprirà al traffico in modalità provvisoria la galleria "Ca’ Gulino", sulla strada statale 73bis/var a Urbino. Il tunnel era rimasto chiuso in seguito all’incidente di fine dicembre per i danni causati dall’incendio che ne era seguito. Quel giorno, era il 27 dicembre scorso, nella galleria si scontrarono un'ambulanza ed un autobus di studenti. Cinzia Mariotti, 49 anni, Stefano Sabbatini, 59 anni, Sokol Hoxha 42 anni e Aldo Serfilippi, 85 anni, rispettivamente infermiera, autista, medico e paziente, rimasero carbonizzati nello schianto nella galleria Ca’ Gulino che collega Fermignano a Urbino

La circolazione è consentita su una corsia nella sola direzione Fermignano per 3 km in corrispondenza del tunnel, mentre il traffico in direzione Urbino continua a transitare sul vecchio tracciato adiacente.

Per consentire la riapertura del tunnel, nelle more dei lavori di rifacimento degli impianti danneggiati, Anas ha realizzato un impianto di illuminazione provvisorio ed ha eseguito il rifacimento della pavimentazione e la verniciatura delle pareti interne.