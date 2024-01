FOSSOMBRONE In un clima di grande compostezza, è stato celebrato ieri mattina nella chiesa parrocchiale di Sant’ Antonio il funerale di Alberto Serfilippi l’85enne paziente che veniva trasportato nell’ambulanza che si è schiantata contro un pullman turistico nella galleria Cà Gulino di Urbino. Il gonfalone comunale era accompagnato dal vicesindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli e dal presidente della Provincia Giuseppe Paolini. Presente anche una delegazione del 118 di Fossombrone. Tanta gente, amici, conoscenti ed estimatori del rione e non solo hanno voluto dare l’ultimo saluto ad un uomo probo, grande lavoratore, amante della famiglia e delle sue nipotine Giada e Asia che hanno fatto leggere un loro commovente saluto ad un nonno speciale. Tutti si sono stretti attorno alla moglie Pierina e ai figli Diego, Simone e Andrea. Una famiglia che viveva serena e che all’improvviso si è vista crollare il mondo addosso. Don Steven Carboni, parroco di Maria Ausiliatrice ha scelto le letture del 27 dicembre festa di San Giovanni apostolo ed evangelista.

La riflessione di don Steven

L’invito alla riflessione di don Steven è di affidarsi sempre alla speranza: «Come il Verbo si è manifestato in maniera tangibile agli apostoli, che poterono vederlo, sentirlo, toccarlo nella persona di Cristo, così è anche per i nostri cari. L’amore che ci lega o ci ha legato a loro ha per noi un peso e una concretezza su cui non ci possiamo sbagliare. E per un cristiano la presenza di Cristo non è meno concreta. Se abbiamo fede dobbiamo anche credere fermamente nella risurrezione». Oggi pomeriggio alle 14.45 con partenza dalla camera ardente allestita nella sede della Croce Rossa, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice si terrà il funerale dell’autista soccorritore Stefano Sabbatini di 59 anni. Ne danno il triste annuncio la mamma Anna e il babbo Luciano, i figli Sue Ellen, Valerio e Simone, la moglie Manola e i nipoti Sebastiano e Brando. Il personale del 118 nel frattempo ha pensato di promuovere una raccolta fondi in memoria dei colleghi scomparsi.