Strage in galleria a Urbino, commozione e lacrime per i funerali di Alberto Serfilippi e Cinzia Mariotti. La Potes di Fossombrone presente in divisa

Doppio giorno di dolore tra Fossombrone e Cagli dove oggi sono stati celebrati i funerali di Alberto Serfilippi, 85 anni, e dell'infermiera Cinzia Mariotti, 49, due delle 4 vittime dello scontro tra ambulanza della Potes di Fossombrone e il pullman carico di ragazzini avvenuto nella galleria Ca' Gulino il 27 dicembre scorso. Commosso l'addio ad Alberto Serfilippi, questa mattina, a Sant'Antonio di Fossombrone.

L'85enne lascia la moglie Pierina, i figli Simone, Diego e Andrea, più le nipoti Giada e Asia. Il rito funebre è stato officiato da don Steven Carboni alla presenza del presidente della Provincia Paolini e del vicesindaco di Fossombrone Chiarabilli.

L'abbraccio della Potes

Nel pomeriggio l'abbraccio commosso si è spostato nella chiesa parrocchiale di Ca’ Rio di Cagli. Una comunità intera, allargata ai membri della Potes di Fossombrone - tutti in divisa arancione da lavoro - ha voluto salutare per l'ultima volta Cinzia Mariotti. Domani, alle 14.45, si svolgerà nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Fossombrone il funerale dell’autista soccorritore Stefano Sabbatini, 59 anni. La salma della quarta vittima, il dottor Sokol Hoxha, 41 anni, è stata rimpatriata ieri in Albania. Nel giornale in edicola domani il servizio completo