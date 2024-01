Avviata una raccolta fondi in memoria delle vittime della strage di Urbino

FOSSOMBRONE - Da ieri dalle ore 15 a Fossombrone presso la sede della Croce Rossa Italiana in via Kennedy (di fianco l’Ospedale di Comunità), è stata allestita la camera ardente dell'equipaggio 14-08 della Potes 118 Fossombrone, deceduto il 27 dicembre nella galleria di Urbino della SS73bis. La cerimonia è aperta a tutti.

Chi, facente parte del 118, di associazioni di soccorso o Protezione Civile, enti e corpi di Stato, vorrà partecipare potrà farlo in divisa.

Il personale del 118 nel frattempo ha pensato di promuovere una raccolta fondi in memoria dei colleghi scomparsi, per coprire in primis i costi del funerale.

La camera ardente rimarrà aperta tutti i giorni fino al 3 gennaio dalle 8 alle 20.

La salma del medico dott. Sokol è invece partita questa mattina per l’Albania ore 11.

Il funerale dell’infermiera Cinzia si terrà domani alle ore 14.30 con partenza dalla camera ardente per Ca’ Rio di Cagli. Quello dell’autista soccorritore Stefano si terrà invece il giorno 3 gennaio alle 14:45, con partenza dalla camera ardente per la chiesa di Santa Maria ausiliatrice in Fossombrone