Aperta la camera ardente degli angeli di Cuore 21, domani il funerale allo stadio di Riccione per le vittime dell'incidente sull'A4

RICCIONE - Domani, 13 ottobre, alle 14.30, si svolgeranno allo stadio Italo Nicoletti di Riccione i funerali di Maria Aluigi, Romina Bannini, Alfredo Barbieri, Francesca Conti, Rossella De Luca, Massimo Pironi e Valentina Ubaldi, le vittime dell'incidente in A4, tutte legate alla onlus Cuore 21. La cerimonia sarà officiata dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi. «Sono certa che sarete in tanti a partecipare domani - scrive in una nota la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, al dolore per questa grande perdita per la città. Per questo abbiamo predisposto posti a sedere, parcheggi e le forze dell’ordine che insieme ai volontari della Protezione Civile ci aiuteranno nella gestione della viabilità. Vi chiedo, nel limite del possibile, di raggiungere lo Stadio a piedi o con mezzi a due ruote e di arrivare con anticipo in modo da trovare posto e non aggravare i disagi alla mobilità. Ringrazio i tanti cittadini ci hanno dato la disponibilità per aiutarci nell’organizzazione».

Aperta la camera ardente

Alle 15 è stata aperta la camera ardente. Centinaia le persone in fila per dare un ultimo saluto agli angeli dell'A4, tra i quali l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi. Sulle sette bare, tutte uguali, sono state appoggiate rose bianche e rosse. Presenti l'ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi, la sindaca di Riccione Daniele Angelini, la consigliera regionale Pd Nadia Rossi, il presidente della provincia di Rimini Riziero Santi e la presidente del Centro 21 e madre di una delle ragazze scomparse, Cristina Codice. La camera ardente resterà aperta fino alle 22 di oggi e dalle 7 alle 11 di domani.