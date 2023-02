Maurizio Costanzo, selfie chiesto a Maria De Filippi alla Camera ardente: è bufera. ​«Senza alcun rispetto»

«Senza alcun rispetto», questo uno dei tanti commenti che si leggono nelle ultime ore per il selfie diventato virale sui social scattato durante la camera ardente di Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi si è intrattenuta davanti al feretro in dignitoso silenzio, stringendo la mano a chiunque si avvicinasse per farle le condoglianze. Ma c'è chi è andato oltre, chiedendo alla vedova di Maurizio Costanzo di scattare un selfie come ricordo.

Tanto è bastato per scatenare una bufera sui social.

La polemica

L'immagine che sta facendo discutere mostra il momento in cui un fan è andato da Maria De Filippi a chiedere di scattare insieme una foto nella sala del Campidoglio (con il feretro accanto) dove centinaia di persone sono in coda per rendere l'ultimo saluto al giornalista.

La richiesta del selfie da parte di un partecipante è stata ampiamente denunciata sui social, ritenuta dagli utenti «inopportuna e fuori contesto». La conduttrice è apparsa molto provata: è arrivata alla camera ardente con degli occhiali scuri riuscendo così a nascondere tutto il dolore per la perdita del suo amato Maurizio.

La camera ardente rimarrà aperta fino alle 18 di domenica 26 febbraio. Lunedì 27 febbraio 2023, invece, alle 15 si terranno i solenni funerali presso la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma.