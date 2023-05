FANO L’indagine per rilevare le cause della morte improvvisa di Tommaso Della Dora, il segretario del Partito Democratico il cui decesso tanta emozione ha sollevato in città, inizieranno questa mattina all’ospedale Santa Croce dove la salma è stata trasportata dopo che inutili purtroppo si sono rilevati i reiterati tentativi compiuti dai sanitari che sono accorsi a bordi di un’autoambulanza alla abitazione dell’esponente politico, in cui si è verificato il dramma.

Nel pomeriggio sarà possibile rendergli l’ultimo saluto da parte di parenti, amici, compagni di partito e di tutti coloro che vorranno rendergli l’estremo omaggio nella sala mortuaria del nosocomio fanese. I funerali si terranno nella chiesa di Santa Maria Goretti domani, alle ore 10.00.

La famiglia ha chiesto che non vengano donati fiori, ma effettuate in sua memoria donazioni all’associazione contro la sclerosi multipla che verranno raccolte all’esterno da un volontario dell’Aism. E’ l’ultimo atto di altruismo che grazie a Tommaso, che aveva fatto del bene ai più fragili un suo sistema di vita, viene compiuto. Da educatore e da sportivo Tommaso era venuto a contatto con tante situazioni fragili, ma come accade nel modo dello sport in cui quando uno cade si rialza, aveva sostenuto tanti giovani a guardare con fiducia al loro futuro.