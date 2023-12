Strage in galleria, strada e tunnel chiusi. Sequestrati i mezzi: tutte le ipotesi sulle cause del rogo mortale

URBINO - Resta chiusa la galleria “Cà gulino” e la strada statale 73 bis di Urbino, in corrispondenza del territorio comunale di Urbino, dopo l'incidente che ha coinvolto un'ambulanza e un pullman causando quattro vittime. I mezzi sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine per effettuare i rilievi e capire la dinamica oltre le cause dell'incendio.