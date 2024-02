URBINO La viabilità tra Urbino e Fermignano e di conseguenza dalla città ducale verso il litorale fanese soffre di rallentamenti e problematiche dalla fine dello scorso anno, a seguito della strage avvenuta nella galleria di Ca’ Gulino dove 4 persone a bordo di un’ambulanza del 118 (tre dell’equipaggio e un malato trasportato) hanno perso la vita in seguito allo schianto contro un pullman e al conseguente incendio.

Il collegamento alternativo

Da quasi due mesi, in seguito alla chiusura della galleria, tutta la viabilità si è riversata sulla strada parallela Le Conce per cui era però stata programmata una sistemazione.

«La Regione sta avviando numerosi interventi di manutenzione straordinaria della rete regionale – spiega l’ingegnere per le infrastrutture e le viabilità della Regione Ernesto Ciani–. Da tempo è previsto anche l’intervento nella strada Le Conce, in cui confluisce il traffico che non può ora transitare per la galleria di Ca’ Gulino. Sono lavori progettati e appaltati prima del tragico incidente che si è verificato negli ultimi giorni dello scorso anno. Oggi saremmo pronti a realizzarli, ma in collaborazione con Anas, Comune e Prefettura stiamo individuando il periodo migliore per procedere fattivamente per non aggravare la situazione del traffico che in alcuni momenti della giornata è molto intenso. In collaborazione con tutti, interverremo al più presto con lavori per la manutenzione dei piani viabili e la sistemazione di aree contermini alla strada».

Rifacimento del manto stradale

Si tratta quindi di lavori per il rifacimento del manto stradale, cordoli ecunette. «Un ringraziamento va alla Regione che già prima del tragico incidente aveva improntato le risorse economiche e appaltato il lavoro per il rifacimento della strada parallela alla galleria – spiega il sindaco di Urbino Maurizio Gambini –. L’appalto è stato appunto assegnato, ma abbiamo chiesto alla Regione di temporeggiare per non andare ad aggravare quella che è la situazione della viabilità su quella strada. Tra un paio di settimane, entro metà marzo, secondo gli incontri con Anas, sarà riaperta la galleria a senso unico».

Si scenderà dunque in direzione Fermignano dalla galleria che sarà riaperta, per salire, su una sola corsia per la strada de Le Conce. «Questo permetterà durante i lavori di non gravare sul traffico, usando una sola corsia, alternativamente, in base al lavoro. Senza creare ingorghi – continua Gambini –. La Regione ci aveva chiesto di procedere immediatamente perché la strada versa in condizioni, diciamo, precarie, ma per una migliore gestione del traffico e per evitare file importanti, aspetteremo fino alla riapertura di una corsia della galleria».

Luci provvisorie

La galleria di Ca’ Gulino riaprirà tra alcune settimane, dunque, a senso unico, dopo che saranno allestite delle luci provvisorie e tutte la segnaletica del caso per permetterne il passaggio all’interno. «Ci sono stati danni notevoli, per quasi 4 millioni di euro e i lavori dureranno diversi mesi, secondo Anas, anche, forse, fino a fine anno» conclude Gambini.