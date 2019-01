Il 2019 secondo le cipolle di Urbania: «Inverno lungo e freddo, estate mite»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBANIA - Emanuela Forlini se non ci fosse occorrerebbe inventarla. Tutti con le orecchie ed occhi ben aperti, la mattina del 25 gennaio, per il verdetto delle cipolle della maestra elementare di Urbania. «Un’antichissima usanza contadina dell’entroterra», racconta la maestra, che, sembra affondi le sue vetuste radici nel lontano Medioevo. Gennaio è ormai quasi finito? «Il mese è stato dato come variabile con accentuati picchi di freddo. Idem i prossimi giorni che verranno». E passiamo oltre. «Febbraio: gelo, galaverna e nevischio, specie nella seconda parte del mese. Marzo: continua il freddo. Le precipitazioni saranno maggiori rispettto a Febbraio, con probabili nevicate tardive. Aprile: abbastanza piovoso. Maggio: primaverile, ma variabile nella prima parte del mese. Giugno: il primo mese dell’estate si presenta con bel tempo per la maggior parte dei giorni. Luglio: bel tempo, caldo con temperature nelle medie stagionali. Agosto: tendente al bello, con qualche sporadico temporale. Settembre: bel tempo. Ottobre: ancora tempo buono. Saranno scarse le piogge tipiche dell’autunno. Novembre: in questo mese l’inverno conosce un deciso anticipo, con freddo e precipitazioni a carattere nevoso. Dicembre: freddo e neve».