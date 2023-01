Previsioni del tempo, le cipolle di Urbania hanno parlato alla maestra Forlini: freddo e neve fino a marzo, estate umida. Ecco quale sarà il mese più bello

URBANIA - Giorni contarecci, questa mattina si è svolto il rito della lettura degli spicchi di cipolla per prevedere che tempo farà nel 2023. Per chi ci crede il primo responso dopo la lettura di Emanuela Forlini, maestra elementare di Urbania, è questo: dopo un inizio mite l'inverno sarà ancora lungo e rigido, con gelate e galaverna (il deposito di ghiaccio), precipitazioni abbondanti anche a carattere nevoso a febbraio e marzo. La primavera avrà un inizio incerto, pioggia ad aprile. Il mese più bello e stabile della stagione sarà maggio. Pioggia a giugno, il resto dell'estate sarà però all'insegna del bel tempo con temperature molto alte e umidità in agosto. Autunno mite con una brusca variazione dopo ottobre. Inverno pieno di dicembre. Scorri le schede per leggere le previsioni mese per mese.