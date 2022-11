APECCHIO Fugge da Fano per la paura del terremoto, ma poi semina il terrore lungo l’Apecchiese. Protagonista un pensionato di 76 anni che dopo aver sentito una scossa si è messo al volante dirigendosi verso Apecchio.

Ha tentato l'inversione di marcia

Era in stato confusionale e in via Dante ha prima tentato un’inversione di marcia poi ha proseguito zigzagando verso Città di Castello. Al confine si è scontrato con un pick –up poi l’uomo ha ripreso l’auto ma ha imboccato la strada contromano percorrendola per circa 4 km con le auto che cercavano di schivarlo. Minuti di puro terrore finchè non si è fermato di fronte a due blocchi di cemento. E’ stata chiamata un’ambulanza che lo ha trasportato al pronto Soccorso di Urbino.