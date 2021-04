Scontro con un'auto: gravemente ferito un giovane motociclista tavulliese

TAVULLIA - Grave incidente stradale ieri pomeriggio a San Giovanni in Marignano, lungo la via Saludecese Sp17. Una Fiat Tipo e una moto di grossa cilindrata si sono scontrate, all’altezza del distributore di benzina Q8 (nella foto Ballante). A restare ferito gravemente un giovane di Tavullia, di 28 anni.

Il centauro, in sella ad una Yamaha, stava percorrendo la strada in direzione mare. L’auto stava uscendo dal distributore per immettersi nella direzione opposta al motociclista: inevitabile l’impatto. A farne le spese il tavulliese ferito gravemente e trasportato in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena in elisoccorso.

