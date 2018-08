Si scorda le chiavi, prova â€‹ad entrare dal terrazzo ma cade: grave una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA – Si dimentica le chiavi, prova ad entrare dalla finestra e cade: grave una donna di 45 anni soccorsa dall’eliambulanza e portata d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette.E’ accaduto nel pomeriggio a Rio Salso, nel Comune di Tavullia: la donna ha cercato di passare dal terrazzo ma è precipitata rovinosamente da un’altezza di 4-5 metri. Immediato l’intervento da parte della Potes di Montecchio, che ha riscontrato gravi traumi al torace, alla spina dorsale e agli arti, tanto da allertare l’eliambulanza per un urgente trasporto al Trauma center di Torrette. La donna è sempre rimasta cosciente, non sarebbe in pericolo di vita.