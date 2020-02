Precipita nella scarpata per quaranta metri, salvato dai vigili del fuoco con l'eliambulanza

SERRUNGARINA - Paura questa mattina a Serrungarina per la rovinosa caduta in un scarpata di un uomo, poi salvato con una complessa operazione dai Vigili del fuoco.

LEGGI ANCHE:

Pesaro, violenze e privazioni all'anziano: il badante lo imbottiva anche di sonniferi

Tremendo frontale tra auto dopo la galleria: due feriti, uno è in prognosi riservata

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 10.45 circa a Serrungarina per un soccorso a persona. Un uomo è scivolato lungo una scarpata per circa 40 metri fermandosi in mezzo a dei rovi. La squadra giunta sul posto, in collaborazione con il Soccorso Alpino ed i sanitari del 118, provvedeva ad immobilizzarlo per poi trasportarlo in un luogo dove poter essere vericellato dall'eliambulanza proveniente dall'Ospedale di Torrette di Ancona per le cure del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA