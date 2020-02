Cade in mountain bike durante una escursione. Soccorso giovane ciclista

URBINO - Un ciclista amatoriale, in mountain bike, è stato soccorso in un sentiero dai vigili del fuoco di Urbino. Il ragazzo, durante una escursione, si è ferito alla clavicola in seguito a una brutta caduta. I compagni di viaggio hanno allertato i vigili del fuoco che si sono recati sul posto. Gli stessi amici del malcapitato ciclista sono scesi sulla strada principale per indicare agli operatori l’esatta posizione dell’intervento dove, poi, subito dopo l’arrivo dei vigili è piombata l’ambulanza del 118 di Urbino. Il ragazzo, della zona, è stato stabilizzato è stato caricato nel mezzo del 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA