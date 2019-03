Scoppia lo pneumatico del camion: panico e venti auto danneggiate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’IPPOLITO Botto improvviso e parapiglia generale. Pneumatico scoppiato ad un camion furgonato, danneggiate, anche vistosamente, una ventina di auto, attimi di terrore e caos. Il conducente del mezzo pesante è riuscito a controllarlo fino ad una piazzola di sosta. Per un vero miracolo non ci sono stati feriti e tutti i viaggiatori coinvolti sono rimasti incolumi. E’ successo l’altra sera verso le 19 lungo la superstrada all’altezza dell’uscita per Sant’Ippolito direzione di marcia mare-monti. Lo scoppio si è ripercosso con violenza sulla auto in coda. Sono volati prima brandelli impazziti della gomma poi a catena hanno fatto altrettanto i frantumi dei componenti in plastica delle auto. Finiti fuori uso anche i supporti delle ruote delle auto che seguivano il mezzo pesante.