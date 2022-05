Esplode uno pneumatico e lo colpisce all'addome: in gravi condizioni un 33enne

SERRAPETRONA - Pneumatico del trattore gli esplode addosso improvvisamente, grave un giovane autista di 33 anni che è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Ha riportato un grave trauma toracico ed ora si trova ricoverato in prognosi riservata. L’incidente in questione, la cui dinamica è in corso di accertamento, è avvenuto nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, intorno alle ore 19.15, a Serrapetrona, nell’azienda agricola di famiglia del giovane, che lavora come autista per l’azienda Contram.



Secondo quanto è stato ricostruito, l’uomo stava svolgendo dei lavori di manutenzione quando lo pneumatico di un trattore, ad un certo punto, gli è esploso addosso, colpendolo violentemente all’addome. Secondo una prima ricostruzione il giovane stava gonfiando la camera d’aria di un trattore che è esplosa improvvisamente. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati a sirene spiegate i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118.

L’uomo, dopo le prime cure del caso sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Macerata per i primi accertamenti poi, considerata la gravità della situazione, è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Torrette, avvenuto nella notte in ambulanza. Come si diceva, le condizioni del giovane sarebbero gravi. È stato operato e ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. La dinamica dell’accaduto è in corso di accertamento. Nell’azienda agricola sono arrivati i carabinieri e gli ispettori dello Spsal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Asur.

